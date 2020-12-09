تسجيل 536 إصابة جديدة وشفاء 741 حالة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيان رقم (271).

واستلم المركز عدد (3570) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة، مختبر مركز بنغازي سبها عدد (43) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (157) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (108) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (281) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (162) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (57) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز ترهونة عدد (53) عينة، مختبر فرع المركز سرت عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (5) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3034) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (536) عينة موجبة لفيروس كورونا (396 جديدة + 140 مخالطة)”.