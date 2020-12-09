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الروياتي لـ إبراهيم: لستم قيادات نظام سابق ولا لاحق لتدعونا للتحالف معكم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عقب المحلل السياسي الليبي أحمد الروياتي على خطاب موسي إبراهيم المتحدث السابق باسم النظام الجماهيري، قائلا “مصراتة ليست مدينة عظيمة لانك مقتنع بذلك ، بل لانها أقنعتك خلال عشرة سنوات بأنها أعظم من كل تحالفاتك التي خضتها ونظامك ، لكسر عظَمتها ، والتي آخرها تحالفكم مع “حفتر ” وكرامته ، أن ان الزايدي و قداف الدم وآخرين ليسوا من نظامكم ، فلا تتغابى فلسنا سُدج.

وأضاف الروياتي ” سعدون السويحلي ليس هو فقط البطل و المجاهد الوحيد لها ، فمصراتة مؤمنة بأن حتى الحلبوص و النمر و بن حميدة و الروياتي و غليو و وبن طاهر و الحصان و قشيرة و شريخان و باشاغا” مما ناضلوا و استشهدوا فى مواجهة نظامك وحلفائه هم أيضا شهداء وأبطال شئت أم أبيت فلا تُشعرنا بانه يُوحى لك.
وتابع الروياتي ” لستم قيادات نظام سابق ولا لاحق ، لتدعونا للتحالف معكم ، و وضع أيدينا بأيديكم ، بل انتم لانظام فاشل وخاسر ، عليه أن يعتذر لليبيين أولا ، قبل أن يطلب الصفح والعودة الى حجمه الحقيقي ضمن مشروع الوطن و أبجديات المواطنة، فلا تعطوا لانفسكم أكبر من حجمكم الحقيقي يا مواطن، حسب زعمه.

وأكد الروياتي ” لست أنت من يحدد ما تريده مصراتة لليبيا أخيراً كان أم شر ، فانت أقل من أن تكون صاحب كلمة موثوقة أو واعظ أو ناصح لطفل ، فما بالك بمصراتة وكل رجالاتها فاترك دور الناسك المتعبد لانه لايتماهى مع تاريخك، مشيرا إلى أنهم لا يعتقدوا أن من السهل التفاهم معكم ، لان الكارثة أنه ليس من السهل إقناعكم بانكم أصبحتم فعل ماضي وناقص فانظر للمرآة لعلك تتعظ”. على حد قوله.
وقال الروياتي ” إن مصراتة بالفعل عانت الكثير من جراء خطاب الكراهية ، ولكن لا تنسى ان جُله الاكبر كان من منظومتكم وبقاياها ، التى ستموت كمداً من شي إسمه مصراتة استطاعت أن تكسر كبريائكم وتقتل معبودكم وتمسح بانوفكم الأرض فى كل مرة حاولتم فيها العودة والانتقام ، وبآليات أقل ما يقال عنها انها غبية لغباء تكراركم لها رغم فشلها فى كل مرة يا أغبياء، مصراتة مسالة لا تقبل النقاش عندما تقنعني أن الفأر بإمكانه أن يحب القط ، أو إنك يمكن أن تُحبني انا “ولكنني احببت فيك روحك المرحة”
واستطرد الروياتي ” بالفعل مصراته بلد البطولات والعلماء ، ولكن هذا ليس بفضلكم ، بل بفضل مثابرة ونضال أهلها ، بعد أن جهلتم كل ليبيا وطمستم كل تاريخها المشرف لاكثر من 40 سنة ، فلا تنسى أو تتناسى أن نظامكم الجماهيري البديع الذي قاده أحمد إبراهيم على مستوى التعليم كان سبب تجهيل اجيال وليس حتى جيل، متابعا أعذرني فانا لا أمانع المصالحة الوطنية الشاملة ، ولكنني لا أقبل المزايدة والنفاق والتقية والخبث ، والاكثر ، أنني لا استسيغ صحة الوجه”. حسب قوله

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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