دار الوفاء لرعاية المسنين بمسة تسجل 6 إصابات بكورونا

أخبار ليبيا 24

أكد مدير دار الوفاء لرعاية المسنين بمسة، الصديق دخيل، اليوم الأربعاء، إصابة 6 نزلاء بفيروس كورونا المستجد.

وطالب دخيل، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالحكومة المؤقتة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري بوقفة جادة لنزلاء الدار في ظل تفشي الفيروس.

كما أكد مدير الدار أن الجهات المختصة لم تتواصل معهم حتى هذه اللحظة، وتابع دخيل، “الكل يعطينا الوعود دون أن نرى شيئا على أرض الواقع”.

وأشار مدير الدار إلى أن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لديها علم بالوضع الوبائي داخل الدار، مشيرا إلى أن الدار تفتقد الكثير من الإجراءات الوقائية ولا تمتلك سيارة إسعاف ولا أنابيب أكسجين.

وطالب مدير الدار جهات الاختصاص في الدولة الليبية بالوقوف وبشكل عاجل في مساعدة الدار للتصدي في مواجهة الجائحة.