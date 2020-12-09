«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب و177 مليوناً من الجمارك خلال 11 شهرا

سجلت الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، 834 مليون دينار، بعجز 385 مليونا، عما كان مستهدفا والبالغ مليارا و192 مليون دينار، وفق ملخص متابعة وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي الذي أصدرته وزارة المالية بحكومة الوفاق اليوم.

كما حققت إيرادات الجمارك عجزا بلغ 190 مليون دينار، بعدما سجلت 177 مليون دينار، مقابل 367 مليونا كان مستهدفة.

وأظهر الملخص أن الإيرادات النفطية سجلت 5.28 مليار دينار، مقابل 5.5 مليار دينار، كانت مستهدفة، بينما حققت الموارد السيادية الأخرى نحو ملياري دينار، مقابل 2.77 مليار دينار كانت مستهدفة خلال الفترة نفسها.

وسجلت أرباح مصرف ليبيا المركزي، 250 مليون دينار، مقابل 275 مليونا كانت مستهدفة، بينما كانت إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي 15 مليار دينار، مقابل 1.9 مليار مستهدفة.

ووفق البيان وصل إجمالي الموارد المالية العامة إلى 45.3 مليار دينار، مقابل 35.2 مليار كانت مستهدفة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا