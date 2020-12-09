حمزة العروية.. موهبة ليبية فنية تطمح للشهرة الواسعة

تمتلك ليبيا مواهب فنية عديدة، ومن ضمن تلك المواهب كان الشاب الليبي “حمزة العروية” الذي انتشرت مقاطعه على مواقع التواصل الاجتماعي وأجمعت أغلب الآراء على جمال صوته حيث يتمتع بـ”بحة صوتية مميزة”.

وأثناء حواره في برنامج “العشية” على قناة 218TV، تحدث حمزة العروية عن تأثير الفيديو الذي غنى فيه أغنية “يا سمرة” للفنانين الشباب “صالح ياسر ومحمد الشريف وستيفي”، وانتشر فيديو حمزة بشكل موسّع، ووصل إلى تونس ليعتقد البعض أنه تونسي الجنسية ، ليرد عليهم رواد مواقع التواصل الليبيون بالتأكيد على أنه ليبي الجنسية، وغنى “عروية” أثناء اللقاء مقطعًا بسيطًا من أغنية “سمرة”.

رقم1

وأثناء حديث المغني الشاب حمزة العروية في برنامج “العشية” عن انتشار الفيديو على مواقع التواصل تطرق للردود السلبية التي لم تؤثر عليه شخصيًا، ولكنه ممتن لكل الردود الايجابية والتي دعمته معنويًا، وسوف يكون هناك مفاجأة لكل من تابع موهبته بتعاون مع الموزّع الموسيقي، معتز سلامة DJ EZOO .

وأثناء إجابته عن سؤال من المطرب الليبي أو العربي المتأثر بفنه ؟ قال “عروية” إنه متأثر بالفنانة الراحلة أم كلثوم، والفنان جورج وسوف، وغنى جزءًا بسيطًا من أغنية “سيرة الحب” لكوكب الشرق أم كلثوم.

رقم 2

تقدم الشاب حمزة العروية لبرنامج “ذا فوي” تسع مرات، ولكن لم يتم الرد، ولكنه لم ييأس، وسوف يستمر في التقديم للبرنامج، واستمر “عروبة” في حواره وتحدث عن دعم أهله الكبير لموهبته، وإنه يتمنى أن يصل إلى الشهرة الواسعة بالفن الطربي الليبي، وإنه يتعاون مع كبار الفنانين العرب.

رقم 4

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية