“الثني” يصدر قرارا بإعادة التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثنيى تعميما لنواب مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال وزاراتهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز يقتضي بإعادة التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية .

وطالبهم في التعميم، بسحب كافة التعميمات السابقة المتعلقة بإيقاف التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية، واعتبارها كأنها لم تكن، على أن يعاد التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية إلى نصابه وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة .

وجاء فى التعميم، أن ذلك إيمانا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتبر أحد المبادئ الهامة والأساسية التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية والتي ينص عليها الإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته.