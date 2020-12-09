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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

09 December, 2020

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم الأربعاء ،إجتماعا مهما بمدينة بنغازي ،وذلك لمراجعة الموقف التعاقدي والتنفيذي والمالي للمشاريع التابعة للهيئة ببلدية طبرق.

و تناول الاجتماع الذي حضره نائب هيئة الإسكان والمرافق ومدير إدارة المتابعة والتخطيط بالهيئة بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق عبد الكريم بوطابونة ومدير مكتب المشروعات المهندس نصر شرح البال ،مناقشة مشروع طريق التسليح.

كما تم مناقشة عدد من المشاريع من بينها مشروع طريق عبدالمنعم رياض ،مشروع صيانة وترميم الهبوطات بمدينة طبرق ،مشروع إنشاء طريق الشهيد عبدالفتاح يونس الدولي ،مشروع إنشاء طريق شيخ الشهداء عمر المختار.

و قد تم التوصل إلى الإتفاق ،عقد جلسة إجتماع ببلدية طبرق برئاسة رئيس المجلس بإدارة الهيئة العامة الإسكان ومراقبة الإسكان في طبرق والشركات المنفذة والمتعاقدة على المشاريع سالفة الذكر لمعرفة الأسباب الحقيقية التي حالت دون تنفيذها وحث الهيئة والشركات على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهمية للمواطن ببلدية طبرق.

كما اكد على ضرورة الزام الشركات المتعاقدة على التنفيذ وذلك تلبية لطلبات المواطنين والبلدية ،وتم تحديد موعد هذاالإجتماع وهذه الجلسة بديوان بلدية طبرق يوم الأحد القادم سوف نوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.