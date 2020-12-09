تسجيل 536 إصابة و741 حالة تعاف من كورونا

سجلت ليبيا خلال ال24 ساعة الماضية 536 إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب البيان الأخير للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أفاد بتماثل 741 مصابا للشفاء، ووفاة 6 آخرين متأثرين بمضاعفات الفيروس.
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قناة ليبيا
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