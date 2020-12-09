ليبيا الان

تسجيل 536 إصابة و741 حالة تعاف من كورونا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجلت ليبيا خلال ال24 ساعة الماضية 536 إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب البيان الأخير للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أفاد بتماثل 741 مصابا للشفاء، ووفاة 6 آخرين متأثرين بمضاعفات الفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك