عبير موسى: تمكنا من وقف تدخلات الغنوشي السافرة في ليبيا

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي النائبة عبير موسى إنه تم التصدي لمحاولات رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي للزج بتونس وجعلها أرضًا يتم فيها المقايضة، وتستعمل كمنطقة لوجستية للقيام بالتدخلات الأجنبية عبر الأراضي التونسية

و أضافت موسي في تصريحات صحفية أن حزبها استطاع أن يوقف تدخل الغنوشي السافر في الشأن الليبي من خلال تنسيقه مع الإخوان داخل ليبيا، مشيرة إلى أن تونس نددت بالتدخلات العسكرية والتي أرادت أن تقوم بها تركيا من أجل الانحياز إلى طرف معين والزج بتونس في هذه المحاور، مبينةً أن الثوابت الخارجية لتونس تحترم سيادة الدول لذلك تدعو إلى أن يكون الحل ليبيًا-ليبيًا دون تدخل.

ولفتت موسي إلى أن الحزب يرصد من خلال المعطيات التي تتوفر لديه إن كان هناك أي استعمال للمجال الجوي أو البري أو البحري، من أجل القيام بأي مهمات على الأراضي التونسية تستهدف التدخل في الشأن الليبي بهدف نصرة طرف على الآخر، مؤكدة إيمانها برجاحة السياسة الخارجية لتونس

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