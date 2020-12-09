ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

09 December, 2020

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي اليوم الاربعاء مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني في لجنة 5+5، اللواء احمد علي احمد ابوشحمة، وعميد مختار ميلاد النقاصة، وعميد الفيتوري اغريبيل، وعقيد مصطفى محمد يحي، وعقيد رضوان ابراهيم الغراري.

واطلع السراج خلال الاجتماع على مستجدات هذا المسار، كما بحث مع أعضاء اللجنة تفاصيل الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف اطلاق النار، وعملية تأمين المنطقة والآليات التنفيذية على الأرض.