الثني يبحث أوضاع المنطقة الجنوبية   

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني مع نائبه لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش، أوضاع المنطقة الجنوبية الليبية.

وذلك في اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، ضم كلا من وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، واللذين قدما تقريرا يوضح أبرز احتياجات المناطق الجنوبية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة، والعراقيل التي تواجه المواطنين والدوائر الحكومية في تلك المناطق.

من جهته أكد الثني ضرورة توفير احتياجات المنطقة الجنوبية حسب الأولوية، ووفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة الليبية خلال الأزمة الراهنة.

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