ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 December, 2020

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،عن دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاجتماع عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس – 10 ديسمبر.

وقالت البعثة إن هذا الاجتماع سيخصّص لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية إنطلاقاً من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.