البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع بهدف التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، دعوتها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاجتماع عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس.

وأضافت البعثة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن دعوتها أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع تأتي من أجل متابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية إنطلاقاً من نتائج التصويت على الآليات المقترحةأملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24