اوحيدة: نأمل بأن يَفيَ مجلس النواب بما عليه من التزامات تجاه الشعب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن الجميع يأمل أن يوفي مجلس النواب ما عليه من التزامات تجاه الشعب، مشيرًا إلى أنه بعد الانقسام السياسي الواضح جدًا وصل الجميع لقناعة تفيد بضرورة التئام مجلس النواب لتجاوز المرحلة مع وجود رئاسة المجلس في ذات التوجه.

اوحيدة لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الهدف الأسمى للنواب من انتخاب رئاسة جديدة هو التئام مجلس النواب.

وأضاف: “بنغازي المقر الدستوري لمجلس النواب، ولكن ما اتفقنا عليه أن أي مكان آمن لجميع الأعضاء سيكون مكان انعقاد لجلسات مجلس النواب، ربما توجد بعض الاختلافات بين النواب في وجهات النظر، ولكن الجدية متوفرة لدى الجميع والمرحلة القادمة ستوضح مدى ذلك، ننتظر ما يسفر عن حوار الـ 75 ونأمل أن يحققوا التقدم، وأن نكون بالتوازي معهم، وفي حال عجزوا سيستلم مجلس النواب”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية