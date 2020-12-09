بلدية طبرق تبحث مع “الإسكان والمرافق” تفاصيل 5 مشروعات

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اجتماعا بمدينة بنغازي مع نائب هيئة الإسكان والمرافق ومدير إدارة المتابعة والتخطيط بالهيئة ،عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق عبد الكريم بوطابونة، ومدير مكتب المشروعات المهندس نصر شرح البال، وذلك لمراجعة الموقف التعاقدي والتنفيذي والمالي للمشروعات التابعة للهيئة ببلدية طبرق.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، تضمن اللقاء بحث 5 مشروعات وهى، مشروع طريق التسليح، مشروع طريق عبدالمنعم رياض، و مشروع صيانة وترميم الهبوطات بمدينة طبرق، و مشروع إنشاء طريق الشهيد عبدالفتاح يونس الدولي ، و مشروع إنشاء طريق شيخ الشهداء عمر المختار.

وتم من خلال النقاش التوصل إلى الاتفاق على عقد جلسة اجتماع ببلدية طبرق برئاسة رئيس المجلس بإدارة الهيئة العامة الإسكان ومراقبة الإسكان في طبرق والشركات المنفذة والمتعاقدة على المشاريع سالفة الذكر لمعرفة الأسباب الحقيقية التي حالت دون تنفيذها وحث الهيئة والشركات على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهمية للمواطن ببلدية طبرق.

وشدد الاتفاق على ضرورة إلزام الشركات المتعاقدة على التنفيذ وذلك تلبية لطلبات المواطنين والبلدية، كون أن هذه المشاريع مهمة وذات إستراتيجية، كما تم تحديد موعد لعقد اجتماع أخر بديوان بلدية طبرق يوم الأحد المقبل.