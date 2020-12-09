المحجوب ينفي تحليق أي طيران أجنبي في الجفرة وسرت

ليبيا – نفى الجيش اليوم الأربعاء تحليق أي طيران أجنبي في الجفرة وسرت، وذلك بعد تقارير إعلامية عن وجود مُسيّراتٍ تركية في الأجواء الليبية.

اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” اليوم الأربعاء إنه لم يحلق أي طيران أجنبي على مناطق سرت والجفرة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش لم تشهد تحليق أي طيران في أجوائها سواء كان مسيرًا أو طيرانًا حربيًا.

وأضاف المحجوب أن الأخبار التي تم ترويجها بخصوص هذا الأمر غير صحيحة، وربما يقصد بها تحليق الطيران المسير التركي في أجواء مدن غرب ليبيا التي تقع تحت سيطرة المليشيات والقواعد التركية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية