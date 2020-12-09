القيادة العامة: تصريحات وزير خارجية تركيا مسعورة وتدفع إلى إفشال التوافق

أخبار ليبيا 24

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني، اليوم الأربعاء، أنها لن تتراجع قيد أنملة في حماية السيادة الليبية ومياهها الإقليمية والبرية والجوية للدفاع عن ترابها ودحر التواجد التركي وإجلائه عن التراب الليبي.

جاء ذلك في بيان القيادة العامة، ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي، ​مولود تشاووش أوغلو​، والتي لوح فيها باستهداف مواقع للجيش إذا استهدفت المصالح التركية مرة أخرى، في إشارة إلى واقعة احتجاز سفينة الشحن التجارية “مبروكة”، قبالة مدينة مرسى سوسة في ليبيا من قبل البحرية الليبية التابعة لقوات الجيش الوطني.

وأكدت القيادة العامة في بيانها أن حماية السيادة الليبية ستكون وفق المبادئ والمعاهدات والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وما أقره في برلين وجيف برحيل كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية.

وتابع البيان “نتابع عن كثب استمرار تركيا في زعزعة أمن المنطقة وليبيا بوجه الخصوص من خلال نقلها وتمويلها للمرتزقة والمقاتلين والمعدات العسكرية على الأراضي الليبية أمام مرأى ومسمع العالم رغم التزام القيادة العامة بدعم المسار السياسي ولجنة 5+5 ومخرجات برلين وجنيف وما نتج عنها”.

وأضاف البيان، “إن تصريحات وزير خارجية تركيا مسعورة ومهووسة وتدفع إلى إفشال ما تم التواصل إليه من توافقات يعول عليها في الاستقرار”.

وتابع البيان، “من خلال هذه التصريحات المسعورة والهوجاء يتضح جليا لنا بالدليل أن أردوغان وحكومته لم ولن تحترم الاحكام والقواعد الواردة في القانون الدولي الإنساني بل ذهب إلى أبعد من ذلك وتهدد وتتوعد بالنيل من السيادة الليبية ومواردها”.

وأكد البيان، إن “هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين خاصة وأن أردوغان وحكومته لا تعترف بسيادة الدول والحدود الإقليمية والسيادة الوطنية لليبيا”.

وكانت قد أدانت الخارجية التركية، واقعة احتجاز سفينة الشحن التجارية “مبروكة”، مشيرة إلى أنها تديرها شركة تركية وطاقمها تركي، لافتة إلى أنها علمت بأن قوات الجيش الوطني فرضت عليها غرامات مالية تعسفية واحتجزت طاقم السفينة.

وهددت الخارجية التركية قائلة “نذكر مرة أخرى أنه إذا تم استهداف المصالح التركية في ليبيا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة وسنعتبر هذه العناصر أهدافًا مشروعة”.

وكان قد أعلن المتحدث باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أنه تم اعتراض سفينة شحن تجارية ترفع علم جامايكا، تسمى “مبروكه” لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، مشيرا إلى أنّها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا.