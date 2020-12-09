أجرت الشركة العامة للكهرباء أعمال إعادة بناء الشبكة الكهربائية بعين زارة، حيث تم تنفيذ شبكة الضغط المنخفض من قبل الفرق الفنية بدائرة توزيع عين زارة وشركة الإنشاءات الكهربائية في منطقتي طريق الابيار وشارع القبطان.

وذلك بعد أن تمت إعادة بناء شبكة الضغط العالي 11 كيلوفولت، وتجهيز محطة البغدادي بكامل معداتها، وبحسب الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك فقد شملت أعمال الصيانة تركيب صناديق توزيع وكابلات أرضية، وتنفيذ شبكة هوائية لتغذية المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا