تسليم جثة عثر عليها بالمقابر الجماعية في ترهونة إلى ذويها

سلم رئيس اللجنة المكلفة من وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بترهونة، اليوم الأربعاء، جثة عثر عليها بمشروع الربط في المدينة إلى ذويها بعد التعرف عليها.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عملية التسليم جرت بإشراف مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن الجثة تعود للمواطن إبراهيم محمد محمد البكوش.

وأوضحت الوزارة أن الجثة جرى تسليمها لذويها بمقر الطب الشرعي في طرابلس، بحضور مدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل، وذلك بعد استكمال إجراءات التعرف الثانوية ومن الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.

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وحسب البيانات الخاصة بالجثة فإن المواطن إبراهيم محمد محمد البكوش من مواليد طرابلس عام 1986 وهو عسكري بالقوات البحرية فقد يوم 17 فبراير الماضي وعثر عليه في 30 يونيو الماضي بإحدى المقابر الجماعية بمشروع الربط في مدينة ترهونة.

وأعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق عن تسليم عدد من الجثامين التي عثر عليها بالمقابر الجماعية في مدينة ترهونة إلى ذويهم بعد التعرف عليهم.

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