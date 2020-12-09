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جماعة الاخوان: مجلس النواب هو أفضل ما قدمته ثورة فبراير للشعب الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين أن هناك خلافات ونوعًا من التشظي في مجلس النواب؛ بسبب ما وصفه بـ”تمرد خليفة حفتر على الشرعية ومحاولة عسكرة الدولة”، ما أدى لانقسام مجلس النواب، حسب زعمه.

أبو زعكوك طالب في تصريح له أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء النواب بضرورة أن يكون لديهم القدرة على الارتقاء فوق كل الخلافات، لأنهم ممثلو الشعب.

وأشار إلى أن طبيعة الخلافات داخل مجلس النواب تتمحور حول قضية من سيكون الأصلح للرئاسة وأين سيكون مقر التقاء مجلس النواب الذي هو بأمس الحاجة لبناء الثقة من جديد بين أعضائه، معتبرًا أن مجلس النواب هو أفضل ما قدمته  ما وصفها بـ” ثورة فبراير” للشعب الليبي.

كما أضاف: “هناك من يتحدث عن تلقي بعض النواب رسائل تهديد ليكون رئيس مجلس النواب من المنطقة الشرقية، وهناك من يقول أن المنطقة الشرقية تحت هيمنة المجموعة التي تريد عسكرة الدولة؛ لذلك يجب ألا يعطى مجلس النواب تحت هيمنة هذه الجهة، سنسعى لإخراج مجلس نواب من أي جهة تمثل ضغطًا عليه، خاصة أن هناك أطرافًا خارجية تريد مد يدها لتقوم بما تريده في مجلس النواب”.

وأكد على أن اجتماعات أعضاء مجلس النواب في طنجة وغدامس كسرت الكثير من الحواجز وأوجدت التوافق فيما بينهم.

ونوّه إلى أن هناك عددًا من القضايا التي يجب معالجتها من قبل مجلس النواب للخروج من هذه الأزمة الحياتية والاقتصادية، علاوة على أزمة الانشطار. مشددًا ضرورة العمل على إنهاء الحرب وبداية السلم في ليبيا، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تستطيع القيام بهذا، بشرط تخلص النواب من أي ضغوطات محلية وخارجية.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هههه ما قدمته نكبة فبراير الجريمة التاريخية اسكت يا بهيم اسكت لا تتكلم يا كلب الناتو والاتراك الانجاس يا وقح

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  • اخوانى حقير متخلف عقليا ويقلب الحقائق فالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى بقرار رسمى من مجلس النواب وبنصاب قانونى ومع ذلك انقلب الاخوان على شرعية مجلس النواب ورفضوا تسليم السلطة الى الحكومة المؤقتة التى نالت ثقة اليرلمان اما حكومة السراج فرفضها مجلس النواب مرتين وبالتالى هى غير شرعية وخانت الوطن وجلبت الاحتلال التركى ونفايات ارهابية تحارب الجيش الوطنى !!!!!!

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  • كذاب اشر مثل اخوانه الشياطين كلاب النار قاول من هدموا مجلس النواب هم الاخوان والحيوان صوان قال من قبل انه طلب من السراج ان تعمل حكومته دون نيل ثقة مجلس النواب وغباوة الاخوان تجعلهم يطمعون فى السيطرة على كل السلطات رغم انهم قلة من حثالة المجتمع تتحالف مع الشيطان من اجل مصالحها ولهذا فشلوا فى كل مكانهم من شر ما خلق انظر الى مرشد عام الاخوان اين هو الان فى السجن طبعا وايضا الاخوانى الحقير حسن البشير فى السودان اما فى تونس فمثال فاضح للاخوان حيث تحالف الغنوشى مع الفاسد نبيل القروى وحزبه كلب تونس رغم ان الغنوشى وصفه بالفاسد ونبيل القروى وصف الغنوشى بانه ارهابى اذا هو تخالف شيطلنى ضد تيس سعيد النائم فى العسل اما فى ليبيا ففى النهاية سيدخل الاخوان السجون لانهم اغبياء يطمعون فى كل السلطات والطمع يقل ما جمع وحتما سيجتمع الجميع ضدهم فى النهاية ورغم انفهم سيكون المشير رئيس ليبيا القادم فكل من يعاديهم يصبح بطلا قوميا وكل من يدعمهم اردوغان فى خبر كان لهذا ادرك باشاغا ذلك وذهب الى مصر وفرنسا رغم غضب الكلب الجربان اردوغان

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