جماعة الاخوان: مجلس النواب هو أفضل ما قدمته ثورة فبراير للشعب الليبي

ليبيا – زعم عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين أن هناك خلافات ونوعًا من التشظي في مجلس النواب؛ بسبب ما وصفه بـ”تمرد خليفة حفتر على الشرعية ومحاولة عسكرة الدولة”، ما أدى لانقسام مجلس النواب، حسب زعمه.

أبو زعكوك طالب في تصريح له أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء النواب بضرورة أن يكون لديهم القدرة على الارتقاء فوق كل الخلافات، لأنهم ممثلو الشعب.

وأشار إلى أن طبيعة الخلافات داخل مجلس النواب تتمحور حول قضية من سيكون الأصلح للرئاسة وأين سيكون مقر التقاء مجلس النواب الذي هو بأمس الحاجة لبناء الثقة من جديد بين أعضائه، معتبرًا أن مجلس النواب هو أفضل ما قدمته ما وصفها بـ” ثورة فبراير” للشعب الليبي.

كما أضاف: “هناك من يتحدث عن تلقي بعض النواب رسائل تهديد ليكون رئيس مجلس النواب من المنطقة الشرقية، وهناك من يقول أن المنطقة الشرقية تحت هيمنة المجموعة التي تريد عسكرة الدولة؛ لذلك يجب ألا يعطى مجلس النواب تحت هيمنة هذه الجهة، سنسعى لإخراج مجلس نواب من أي جهة تمثل ضغطًا عليه، خاصة أن هناك أطرافًا خارجية تريد مد يدها لتقوم بما تريده في مجلس النواب”.

وأكد على أن اجتماعات أعضاء مجلس النواب في طنجة وغدامس كسرت الكثير من الحواجز وأوجدت التوافق فيما بينهم.

ونوّه إلى أن هناك عددًا من القضايا التي يجب معالجتها من قبل مجلس النواب للخروج من هذه الأزمة الحياتية والاقتصادية، علاوة على أزمة الانشطار. مشددًا ضرورة العمل على إنهاء الحرب وبداية السلم في ليبيا، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تستطيع القيام بهذا، بشرط تخلص النواب من أي ضغوطات محلية وخارجية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية