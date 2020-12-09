المحجوب: الطائرات التركية لم تقترب من خطوط التماس في سرت والجفرة والمناطق الخاضعة للجيش آمنة تماما

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية التابعة ترصد أي تحركات معادية وتتعامل معها، مضيفا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش آمنة تماما.

وأضاف المحجوب أن سماء سرت والجفرة لم تشهد أي انتهاك من قبل تركيا، مؤكدا أن الطائرات التركية المسيرة لم تقترب من خطوط التماس، وأن تحركاتها في الأجواء التي تقع تحت سيطرة المليشيات والقواعد التركية.

وأضاف المحجوب أنه سيتم الإفراج قريبًا عن السفينة التركية المحتجزة لدى الجيش ، دون أن يحدد موعدًا لذلك.

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