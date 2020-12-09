تعرّف على ما قاله 4 من النواب حول التطورات الأخيرة

رأى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن البيان الذي تلاه رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح قانوني.

وأضاف الدرسي في حديث لبرنامج LIVE عبر 218 NEWS، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والقانون الدستوري له، يقول: إن المقر الدستوري للمجلس هو مدينة بنغازي.

وفي سياق متصل كشف عضو مجلس النواب عز الدين قويرب لبرنامج LIVE، أنهم طلبوا عقد لقاء آخر في مدينة غدامس لمعالجة كافة المشاكل؛ من أجل منح الفرصة لزملائهم الذين لم يتمكنوا من الالتحاق أن يلتحقوا، مشيرا إلى أن كل النقاط التي طرحت في بيان غدامس أصبحت جدية، نافيا انسحاب أي نائب من غدامس اليوم وأنهم طالبوا بأن يكون هناك اجتماع تشاوري من أجل إصدار بيان وليس جلسة لمجلس النواب.

أما عضو مجلس النواب سالم قنيدي فقد اتهم رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بأنه “سبب البؤس” الذي لحق بالبرلمان، بحسب وصفه، مشيرا إلى أنه اختزل القرارات في شخصه دون الرجوع إلى النواب، وأنه لم يعلن على جلسة في منطقة يتفق عليها البرلمان، موضحا أن البرلمان يجب أن يتغير بشكل مستمر.

بدوره وصف عضو مجلس النواب سليمان الفقيه في حديثه لـ 218 نيوز لقاء غدامس بالإيجابي، مضيفا أنه جاء بعد عدة جلسات متواصلة، وأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وأن الانقسام في مجلس النواب جاء نتيجة لانقسامات أخرى.

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