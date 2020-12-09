بعيو يحذر من اشتعال حرب ليبية جديدة.. ويوجه رسالة لليبيين

حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، من اشتعال الحرب في ليبيا من جديد، مناشدا الليبيين إلى الاستمرار في التلاقي والتفاوض والحوار حتى الوصول إلى حل للأزمة.

وقال بعيو، في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”نعم.. أقولها متيقناً وآسفاً ومتحسّراً وكاسِفاً، إذا فشلت أو أُفشلت المفاوضات والحوارات واللقاءات ستشتعل الحرب من جديد، ولن يَفِلَّ الحديدُ الحديد، لكن سيأفل ما تبقى من الوطن بالتأكيد”.

” style=”height: 573px;”>

ووجه بعيو نداء إلى الليبيين قائلا :”أيها الليبيون المقتتلون والمقتولون في حروب الآخرين على ترابكم بأجسادكم وأرواحكم وأموالكم، يا من لستم تجار حروب، ولا مجانين سلطةٍ، ولا حّمالة حطب، ولا غربان خراب، ولا أبواق فتنة، ولا مُنفصمي ذوات تتربحون من الوطن المُهان، وتُنفقون مال البلاد في بلدان أخرى، حيث يعيش أزواجكم وأولادكم بأمان. أيها هؤلاء جميعكم السبعة ملايين ماعدا ألفاً أو ألفين، أرجوكم تحركوا وتفاعلوا وطالبوا واضغطوا، الآن وقبل فوات الأوان، ليستمر التلاقي والتفاوض والحوار، ولا تشتعل الحرب ويستعر الأوار. نعم لكل حوار مهما طال ومهما استعصى، فألف يوم من الحوار، ولا ساعةً مِن النار”، بحسب تعبيره.