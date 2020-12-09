أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، عن القبض على أحد المتورطين في خطف 14 مواطن تونسي العام 2019، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة العاملة بمنفذ وازن البري يوم الاثنين الماضي 7 ديسمبر الجاري و«يدعى (أ.م.ل.م)»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله تمهيدا لإحالته إلى مكتب النائب العام.

وتعود واقعة خطف 14 مواطن تونسي يعملون بمصفاة الزاوية لتكرير النفط إلى يوم 14 فبراير عام 2019، حيث تعرضوا للخطف عندما كانوا على متن حافلة تابعة لإحدى الشركات بالمصفاة واقتادهم الخاطفين إلى مكان مجهول.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بالخصوص إن تعليمات صدرت على الفور لمديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية للتنسيق فيما بينهم لمعرفة مكان تواجد المخطوفين وتحريرهم وضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الزاوية «تمكنت بالفعل من معرفة مكان تواجد المخطوفين وتم تحريرهم وإخلاء سبيلهم بتاريخ 17 فبراير 2019 مع الاستمرار في عمليات البحث والتحري عن الجناة لضبطهم بالتنسيق مع مكتب النائب العام».

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان أن «يد العدالة ستطال كل من ارتكب جرما بحق المواطنين أو المقيمين وسيتم محاسبته وتقديمه للعدالة طال الزمن أو قصر».

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