صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظم دورات لتعليم الليبيات مهارات كسب العيش

يواصل العاملون الاجتماعيون التابعين لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا تقديم الخدمات لنساء والفتيات، في الأسبوع الماضي وقال “الصندوق” في بيان: “وصلنا إلى 91 امرأة عبر جلسات توعية بالمواضيع المتعلقة بالنوع الاجتماعي و إلى 192 من خلال دورات مهارات كسب العيش”.

أضاف “الصندوق”: “تستمر حملات التوعية بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي خلال حملة 16 يوم من خلال الأنشطة في المساحات الأمنة للنساء والفتيات، ومن خلال التلفزيون والراديو والمناظرات والمسابقات الفنية والندوات. كما عقدت جلسات حول الإعاقة في اليوم الدولى للأشخاص ذوي الإعاقة”.