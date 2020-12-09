المحجوب ينفي تحليق أي طيران أجنبي في سرت والجفرة

أخبار ليبيا 24

فند الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة حول تحليق طيران أجنبي في سرت والجفرة ووجود مسيرات تركية في الأجواء الليبية.

جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، اللواء خالد المجوب، نقله عنه موقع “إرم نيوز”، أكد فيه أنه “لم يحلق أي طيران أجنبي على مناطق سرت والجفرة خلال الأيام الماضية”.

وأشار المحجوب، إلى أن كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني لم تشهد تحليق أي طيران في أجوائها سواء كان مسيرًا أو طيرانًا حربيًا.

وتابع المحجوب، “إن الأخبار التي تم ترويجها بخصوص هذا الأمر غير صحيحة، ربما يقصد بها تحليق الطيران المسير التركي في أجواء مدن غرب ليبيا التي تقع تحت سيطرة المليشيات والقواعد التركية”.