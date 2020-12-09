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وزارة التعليم تفتتح مكتب شؤون المشروعات باجدابيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز وسط جمع من الحاضرين مكتب شؤون المشروعات التابع لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية باجدابيا، والذي سيشرع في صيانة عاجلة لاثنتي عشرة مدرسة ضمن خطة العام المقبل وإنشاء سبع مؤسسات تعليمية تحوي 12 فصلا.

ويعتزم المكتب البدء بالإشراف على المشروعات الخاصة بالبلدية والبلديات المجاورة، ووفق الخطة المعدة وخلال ثلاثة أشهر سيتم استكمال أعمال الصيانة وتخصيص القيم المالية لتجهيز مبنى أكاديمية الدراسات العليا بإجدابيا وتأثيثه بشكل كامل لافتتاحه.

وحضر الفتتاح عميد بلدية اجدابيا ومراقب التعليم ومدير أمن المدينة إضافة وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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