أنباء عن رفض “الصديق الكبير” تغطية مرتبات شهر نوفمبر

أفاد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، رفض تقديم قرض للحكومة لتغطية مرتبات شهر نوفمبر الماضي دون تقديم أية أسباب لوزارة المالية.

وأوضح المصدر أن أذونات صرف المرتبات جاهزة لدى وزارة المالية في حكومة الوفاق غير المعتمدة منذ 20 نوفمبر الماضي، مبينا أن قيمة المرتبات الشهرية تصل إلى 2.2 مليار دينار شهريا.

وأضاف المصدر أن المصرف المركزي ملزم بتغطية المرتبات وفقا لاتفاق الوفاق مع الكبير منذ أن تم اعتماد ميزانية عام 2020 والتي ظهر فيها وقتها عجز متوقع بقيمة 26 مليار دينار.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة قد كشفت عن بيانات حديثة حول الإنفاق والإيراد العام خلال عام 2020 مبينة بأن الإنفاق على بند المرتبات لهذا العام قد بلغ 19.7 مليار دينار.

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