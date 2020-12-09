المسماري: المعركة ضد الأرهاب تحتاج لوقت طويل

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، إن الحرب على الإرهاب ليست مقيدة بتوقيت.

وأضاف المسماري في تصريحات صحفية، أن الحرب على الإرهاب معركة طويلة تحتاج إلى سيطرة عسكرية على كامل الأراضي الليبية، ثم سيطرة أمنية انتهاءً بمحاربته فكريا، مؤكدا أن هذه المعركة تحتاج إلى وقت طويل.

وأوضح المسماري أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار، معربا عن ارتياح الجيش للنتائج والخطوات التي بذلت خلال حوار اللجنة العسكرية 5 +5، مؤكدا أنه سيتم تحرير ليبيا بطريقة غير القتال كما يرى البعض.

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