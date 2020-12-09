“بعيو”: إذا فشلت أو أٌفشلت المفاوضات ستشتغل الحرب من جديد

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، نعم،أقولها متيقناً وآسفاً ومتحسّراً وكاسِفاً، إذا فشلت أو أُفشلت المفاوضات والحوارات واللقاءات ستشتعل الحرب من جديد، ولن يَفِلَّ الحديدُ الحديد، لكن سيأفل ما تبقى من الوطن بالتأكيد.

وأضاف بعيو، في تدوينه له على حسابه بموقع فيسبوك: “أيها الليبيون المقتتلون والمقتولون في حروب الآخرين على ترابكم بأجسادكم وأرواحكم وأموالكم، يا من لستم تجار حروب، ولا مجانين سلطةٍ، ولا حّمالة حطب، ولا غربان خراب، ولا أبواق فتنة، ولا مُنفصمي ذوات تتربحون من الوطن المُهان، وتُنفقون مال البلاد في بلدان أخرى، حيث يعيش أزواجكم وأولادكم بأمان”.

وتابع:” أيها هؤلاء جميعكم السبعة ملايين ماعدا ألفاً أو ألفين، أرجوكم تحركوا وتفاعلوا وطالبوا واضغطوا، الآن وقبل فوات الأوان، ليستمر التلاقي والتفاوض والحوار، ولا تشتعل الحرب ويستعر الأوار، نعم لكل حوار مهما طال ومهما استعصى، فألف يوم من الحوار، ولا ساعةً مِن النار”.