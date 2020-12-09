معيتيق: ماضون في توحيد سعر الصرف ومؤسسات الدولة “استكمالاً للإصلاحات”

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “أحمد معيتيق”، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هويتون”.

وبحسب بيان، أبدى السفير البريطاني ، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دعمه للمجهودات المبذولة من قبل النائب معيتيق، من أجل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وكذلك الرغبة في مشاركة المملكة المتحدة في دعم هذه الإصلاحات، وفق قوله.

من جهته، أكد معيتيق المضي قدما في توحيد سعر الصرف وتوحيد الميزانية ومؤسسات الدولة ، مرحبًا بكل المجهودات المبذولة لإنجاح هذه الإصلاحات، كما رحب بجهود المملكة المتحدة في هذا الخصوص، وفق قوله.