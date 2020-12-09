الغارديان: مُفجِر مانشستر تلقى تدريبات مع “مليشيات مسلحة” في ليبيا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيقات صحفية لها عن تلقي العبيدي تدريبات عسكرية مع إحدى “الميليشات” في ليبيا.

ونقلت الغارديان عن تحقيقات الشرطة مع أحد أقارب العبيدي ويدعى عبدالرحمن الفرجاني الذي بين أن العبيدي سافر إلى ليبيا خلال ثورة فبراير عام 2011 وعمل على ملاحقة أنصار القذافي، مضيفا أنه كان متورطا في مداهمات تلك الفترة وعرض صورا لمركبات عسكرية وأسلحة وقاذفات صواريخ.

وأضاف الفرجاني أن والدا العبيدي حذراه بعد عودته إلى المملكة المتحدة في 2012، مشيرا إلى أنه كان على صلة بتحقيق لمكافحة الإرهاب مع امرأة تم منعها من السفر من المملكة المتحدة من مطار هيثرو في فبراير 2017.

وعثر في جهاز المرأة عندما تم تفتيش منزلها على صورة لرجل يشبه إلى حد كبير العبيدي وهو يحمل بندقية وشارة من جماعة كتائب شهداء 17 فبراير في ليبيا.

وأضافت الغارديان أنها عثرت على صور التقطت في عام 2011 لسلمان العبيدي وشقيقه الأصغر هاشم الذي يقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة لتورطه في التخطيط للهجوم، في زي عسكري، على قرص صلب في منزلهما في فالوفيلد بعد تفجير مانشستر أرينا.

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