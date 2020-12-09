الثني يتراجع عن إيقاف التعامل مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، سحب تعميماته بشأن إيقاف التعامل مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء، حسب خطابه إلى نواب رئيس الحكومة والوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال وزاراتهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز.

وكان قد وجه الثني الجهات التابعة للحكومة الليبية بعدم التعامل مع الهيئة ولجانها الرقابية إلى حين اتخاذ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إجراء بتصحيح الوضع الإداري لرئيس الهيئة والنظر في تقارير اللجنة.

ودعا الثني في تعميم نشر على صفحة الحكومة بموقع فيسبوك، إلى إعادة التعامل مع الهيئة، وفق القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وتعميم مضمون الكتاب على جميع الجهات، وحثها على الالتزام به.

يشار إلى أن المستشار عقيلة صالح التقى في سبتمبر الماضي مع وفد الهيئة ضم رئيسها، عبدالسلام الحاسي، حيث دعاهم إلى ممارسة اختصاصاتها التي حددها القانون، واعتبار مخاطبات الثني بعدم التعامل معها كأن لم تكن.