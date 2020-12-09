ظاهرة قطع الأشجار في أوباري تنذر بالتصحر

أصبحت ظاهرة قطع الأشجار في أوباري بهدف الاتجار بها تهدد الحياة في المنطقة وتنذر بتصحر وشيك قد يجتاح المنطقة

وبات عدد من سكان المدينة يرددون”اللي غرسوه الأجداد فحموه الأحفاد” ، في مقولة تحاكي الحالة التي وصلت إليها الأشجار في غابات منطقة أوباري ، فكثير من الأشجار قطعت وبات التصحر يقترب شيئا فشيئا من المساحات الخضراء، ناهيك عن تلوث الهواء وتهديد الهجرة للحياة البرية .

ويقتطع بعض السكان أشجار القرطوس والأثل في وضح النهار، دون رقيب أو حسيب أوجهة تستطيع كبح جماح الظاهرة، التي تنامت بشكل ملحوظ مع ارتفاع عروض السماسرة، مستغلين حاجة الناس للمال والعمل وإن كانت الاستفادة مخفضة تكون مكاسب تجار التهريب عالية.

وباتت هذه الظاهرة جلية على مرأى ومسمع سكان المنطقة ، وفي ظل غياب الجهات الضبطية يستمر قطع الأشجار وتفحيم جذوعها ما دامت الأوضاع المتردية وضعف الأمن ينسفان جهود المحافظة على الحياة الطبيعية والاقتصادية.

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