“الثني” يوجه بتوفير مصنع للأوكسجين في “مستشفى الثورة التعليمي”

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء على أوضاع بلدية البيضاء بالجبل الأخضر وأبرز احتياجاتها.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي لعضو مجلس النواب عن البلدية عبد المطلب ثابت.
وبحث رئيس الحكومة مع عضو مجلس النواب كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية في المدينة وآليات حلها، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وقطاع الكهرباء، والنفط.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في حل مشكلة نقص الأوكسجين التي تواجه مستشفى الثورة التعليمي، من خلال توفير مصنع للأوكسجين بالمستشفى.
وبحث الاجتماع آليات توفير كافة المحروقات من البنزين والديزل والكيروسين وغاز الطهي، وكيفية استمرار تدفقه لاستخدامه في عمليات التدفئة والتنقلات خلال فصل الشتاء.
وناقش الاجتماع وضع الشبكة الكهربائية، فيما أكد الرئيس على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لضمان استقرار الشبكة.
وأثنى رئيس على مفوضية كشاف ومرشدات الجبل الأخضر لما قامت به من أعمال خلال الأزمات التي حدثت للمدينة، هي وكافة الجمعيات التطوعية.
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