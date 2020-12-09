“الثني” يوجه بتوفير مصنع للأوكسجين في “مستشفى الثورة التعليمي”

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء على أوضاع بلدية البيضاء بالجبل الأخضر وأبرز احتياجاتها.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي لعضو مجلس النواب عن البلدية عبد المطلب ثابت.

وبحث رئيس الحكومة مع عضو مجلس النواب كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية في المدينة وآليات حلها، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وقطاع الكهرباء، والنفط.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في حل مشكلة نقص الأوكسجين التي تواجه مستشفى الثورة التعليمي، من خلال توفير مصنع للأوكسجين بالمستشفى.

وبحث الاجتماع آليات توفير كافة المحروقات من البنزين والديزل والكيروسين وغاز الطهي، وكيفية استمرار تدفقه لاستخدامه في عمليات التدفئة والتنقلات خلال فصل الشتاء.

وناقش الاجتماع وضع الشبكة الكهربائية، فيما أكد الرئيس على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لضمان استقرار الشبكة.

وأثنى رئيس على مفوضية كشاف ومرشدات الجبل الأخضر لما قامت به من أعمال خلال الأزمات التي حدثت للمدينة، هي وكافة الجمعيات التطوعية.