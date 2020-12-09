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انطلاق أعمال رصف بعض الشوارع في درنة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت لجنة الاستقرار في مدينة درنة بأعمال ترميم ورصف الشوارع الواقعة في منطقة شيحا الغربية الممتدة من مسجد علي بن أبي طالب حتى مبنى الجامعة

وتمت أعمال ترصيف الشوارع التي ستستمر لـ 3 أيام بالتعاقد مع شركة توتال وشركة الشبل للمقاولات العامة على أن يتم بعدها رصف شارع الرفاعي الواقع بمنطقة الجبيلة وسط المدينة واستكمال رصف باقي شوارع درنة.

يشار إلى أن مدينة درنة تشهد أعمال صيانة عامة في عدة جوانب ضمن جهود إعادة المدينة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها.

وكان أعضاء اللجنة التسييرية لنادي “دارنس” قد شاركوا في وقت سابق في مراسم تسليم الملعب “الجانبي” لمدينة “درنة” للشركة المنفذة؛ للبدء في صيانته، بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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