انطلاق أعمال رصف بعض الشوارع في درنة

بدأت لجنة الاستقرار في مدينة درنة بأعمال ترميم ورصف الشوارع الواقعة في منطقة شيحا الغربية الممتدة من مسجد علي بن أبي طالب حتى مبنى الجامعة

وتمت أعمال ترصيف الشوارع التي ستستمر لـ 3 أيام بالتعاقد مع شركة توتال وشركة الشبل للمقاولات العامة على أن يتم بعدها رصف شارع الرفاعي الواقع بمنطقة الجبيلة وسط المدينة واستكمال رصف باقي شوارع درنة.

يشار إلى أن مدينة درنة تشهد أعمال صيانة عامة في عدة جوانب ضمن جهود إعادة المدينة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها.

وكان أعضاء اللجنة التسييرية لنادي “دارنس” قد شاركوا في وقت سابق في مراسم تسليم الملعب “الجانبي” لمدينة “درنة” للشركة المنفذة؛ للبدء في صيانته، بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية