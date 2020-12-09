البعثة الأممية تدعو المشاركين في الحوار لاجتماع افتراضي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواصلة ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم غد الخميس.

ودعت البعثة المشاركين في الملتقى إلى اجتماع افتراضي الخميس لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة بغية الوصول إلى الطريقة المناسبة والمضي قدما بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات الملتقى في تونس.

يشار إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، صرحت في كلمة لها، عقِب الاجتماع الافتراضي للملتقى حول التصويت على المقترحات الخاصة بآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، أن المشاركة كانت من 71 عضواً من أعضاء الملتقى في العملية؛ ولم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، مشيرة إلى أن 39 عضوا صوّتوا لصالح المقترح رقم 2، و24 عضوا صوّتوا لصالح المقترح رقم 3، و8 أعضاء صوّتوا لصالح المقترح رقم 10.

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