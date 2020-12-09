الخارجية الأمريكية: الصراع السياسي أثر بالسلب على الشفافية المالية لحكومة الوفاق

قالت الخارجية الأمريكية إن الصراع السياسي داخل حكومة الوفاق غير المعتمدة منع التنفيذ الكامل لعمليات الميزانية، الأمر الذي أثر بالسلب على الشفافية المالية.

وأكد تقرير الشفافية المالية لعام 2020 الصادر عن الخارجية الأمريكية، أن الليبيين لم تتوفر لهم سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، موضحا أن وثائق الميزانية المتاحة للجمهور لم تكن كاملة إلى حد كبير، وتفتقر إلى التفاصيل الكافية.

وأوضح التقرير الأمريكي أن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، مثل الوطنية للنفط، لم تكن متاحة للجمهور، مبينا أن المعلومات المتعلقة بنفقات دعم المكاتب التنفيذية لم تكن عامة، وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل، وأنها لم تقدم أي تقرير عام في غضون فترة زمنية معقولة، مُشيرًا إلى تحديد المعايير والإجراءات الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية في القانون أو اللوائح، مُرجحًا اتباعها في الممارسة العملية، لاسيما أن المعلومات الأساسية عن أرباح استخراج الموارد الطبيعية كانت علنية.

وأضاف التقرير أنه من الممكن تحسين الشفافية المالية في ليبيا من خلال نشر وثائق ميزانية كاملة وموثوقة في فترة زمنية معقولة، وتضمين وثائق عن ميزانيات المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، والنفقات لدعم المكاتب التنفيذية.

وأكد التقرير على ضرورة إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، والاعتماد الكامل على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا، وجعل تقارير هيئة الرقابة عن الميزانية المنفذة للحكومة متاحة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

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