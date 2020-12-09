اختتام دورة “ماكس مايند” للأطفال في غات

اختتمت بمركز الصفاء والرحمة في غات دورة الـ”ماكس مايند” للأطفال في مستواها الثاني للدفعة الثالثة من المتقدمين.

وشارك في فعاليات الدورة بمشاركة 24 متدربا في المستوى الثاني والثالث، وتهدف الدورات لتنمية ذكاء الأطفال والانتقال بهم إلى مستويات فكرية أعلى من خلال 8 مستويات، لكل منها 3 أشهر من التدريب لمدة ساعتين يوميا.

وأفاد القائمون على الدورات مراسل 218 بأن الاقبال على هذه الدورات يلاقي اقبالا متزايدا من الأهالي بعدما لمسه ذووهم من تحسن في أداء أبنائهم كما أعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه المجهودات في خلق جيل متعلم يكون ساعد ليبيا المستقبل، لتحقيق التنمية والرخاء وإعادة إعمار البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية