البرلمانية التونسية عبير موسى: أفشلنا خطط الإخوان وتركيا لاستخدام أراضينا ضد ليبيا

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس النائبة عبير موسى، أن التونسيين استطاعوا مواجهة وإفشال خطط جماعة الإخوان المسلمين الممثلة في حركة “النهضة” بقيادة راشد الغنوشي، لاستخدام الأراضي التونسية لصالح تحركات مشبوهة لتركيا في ليبيا.

وقالت موسى، في تصريحات صحفية “إنه تم التصدي لمحاولات راشد الغنوشي للزج بتونس وجعلها أرضاً يتم فيها المقايضة، وتستعمل كمنطقة لوجستية للقيام بالتدخلات الأجنبية عبر الأراضي التونسية”.

وأضافت البرلمانية “استطعنا أن نوقف تدخل الغنوشي السافر في الشأن الليبي، من خلال تنسيقه مع الإخوان داخل ليبيا”.

واشارت إلى أن تونس نددت بالتدخلات العسكرية والتي أرادت أن تقوم بها تركيا من أجل الانحياز إلى طرف معين والزج بتونس في هذه المحاور، مبينةً أن الثوابت الخارجية لتونس تحترم سيادة الدول؛ لذلك تدعو إلى أن يكون الحل ليبياً – ليبياً دون تدخل خارجي.

وذكرت موسى، أن حزبها تقدم بلائحة لحث البرلمان على التنديد والرفض القاطع لاستعمال الأراضي التونسية لأي تدخلات عسكرية في الشأن الليبي، مردفةً: “واستطعنا إيقاف النزيف الذي سعى إليه الغنوشي من خلال تحركه في هذا الإطار”.

وأوضحت أن الحزب يرصد من خلال المعطيات التي تتوفر لديه إن كان هناك أي استعمال للمجال الجوي أو البري أو البحري، من أجل القيام بأي مهمات على الأراضي التونسية تستهدف التدخل في الشأن الليبي بهدف نصرة طرف على الآخر، مؤكدة إيمانها برجاحة السياسة الخارجية لتونس.