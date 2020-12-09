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كاميرا 218 تتابع تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين سرت “صور”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لاتزال الخطة الأمنية لتأمين مدينة سرت متواصلة من قبل عناصر تابعة لفروع الإدارة العامة للدعم المركزي، ورصدت عدسة 218 تمركزات وحدات الفروع بمداخل المدينة ووسطها لحماية المواطنين وأرزاقهم.

وتأتي هذه الخطة بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم أبوشناف الذي كلف العقيد حسين الصابر بمهام آمر خطة تأمين سرت.

وحققت الدوريات الثابتة والمتحركة بمختلف التقاطعات طيلة الـ 24 ساعة حالة أمنية مستقرة و مكنت الاجهزة الامنية من السيطرة على الوضع بشكل ملحوظ في المدينة، ما انعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، بعد أن عادت المدينة لتأخذ مكانها الطبيعي بعد تحررها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها لفترة من الزمن، والتي زعم التنظيم حينها أنه قام بعملية ذبح الأقباط المصريين على شواطئها، والتي شكك عدد من اختصاصيي الفيديو في صحة الشريط وأن يكون فعلا قد تم تصويره في المكان المزعوم مرجين أن يكون التنظيم الإرهابي قد قام بفبركة الشريط الذي جرى تصويره على درجة عالية من التقنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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