السراج يستعرض المسار العسكري مع أعضاء لجنة “5+5”

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مستجدات المسار الأمني والعسكري.

وبحسب إعلام المجلس الرئاسي فقد تم في الاجتماع الذي عقد في طرابلس بحضور اللواء أحمد أبوشحمة، وأعضاء اللجنة، استعراض تفاصيل الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعملية تأمين المنطقة، إلى جانب الآليات التنفيذية على الأرض.

يشار إلى أن وزير الدفاع المفوض بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، كان قد لوّح قبل نحو 5 أيام بالانسحاب من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+”5، مُرجعًا لذك لما وصفه بـ”انتهاكات حفتر”، معبّرا عن استغرابه مما وصفه بـ”صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي على تحركات قوات “حفتر”، وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب”.

وعلى الجانب الأخر أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، اللواء خالد المحجوبقبل نحو أسبوعين، أن لجنة “5+5” رفعت توصياتها إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بها، مشيرًا إلى أنه يتوجب على حكومة الوفاق الالتزام بتنفيذ الاتفاق رغم اعتراض بعض المجموعات المسلحة.

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