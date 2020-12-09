السفير البريطاني يتجاوز الأعراف الدبلوماسية بلقائه رئيس مؤسسة الاستثمار

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، الأربعاء، مع السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لا سيما بعد انتصار المؤسسة في قضية تمثيل الشرعية أمام المحاكم الإنجليزية.

وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن “على محمود” أكد على دور السفارة البريطانية في جهودها المبذولة في دعم المؤسسة الليبية للاستثمار عبر برنامج الحوكمة الذي منح التقدم المحرز في تصنيف المؤسسة لدى مبادئ سنتياغو .

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات العملية لمطالب المؤسسة بتفادي الأثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة في إطار نظام العقوبات المفروضة، بالإضافة إلى التطرق خلال الاجتماع للانجازات والتقدم في استراتيجيات المؤسسة الليبية للاستثمار بالتعاون مع الشركاء الدوليين من كبرى الشركات الدولية.

ويرى مراقبون أن السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، تخطى دوره وتجاوز الاعراف الدبلوماسية حيث باتت ليبيا منذ سنة2011 تخضع لحكم السفارات الأجنبية التي تملي عليها سياساتها.

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