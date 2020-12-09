لجنة أمنية لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا في جادو

عقدت اللجنة الخاصة لمجابهة جائحة كورونا اجتماعها في مديرية أمن جادو بجبل نفوسة صباح الثلاثاء لمتابعة الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الوباء ومدى الالتزام بها في جادو وعموم مناطق الجبل.

وتشكلت اللجنة بتكليف من وزارة الداخلية وضمت كل من جهاز المكافحة والحرس البلدي والأمن العام وجهاز الأمن الدبلوماسي وقوة العمليات الخاصة.

وتمحور الاجتماع الذي التأم في مقر مركز شرطة جادو التابع للمديرية حول تنظيم حملة تفتيش وتوعية للمواطنين وأصحاب المحلات وتعريفهم بسبل الوقاية من جائحة كورونا من لبس الكمامة واستخدام المعقمات وتجنب الأماكن المزدحمة.

يشار إلى أن الحملة سوف تغطي جميع مناطق جبل نفوسة ومدنه وتستمر لـ 30 يوماً بمعدل يوم لكل مديرية من مديريات أمن جبل نفوسة.

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