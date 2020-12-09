بعد ظهور حالات إيجابية .. إجراء مسح شامل لكافة نزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين مسه

مسه 09 ديسمبر 2020 (وال)- أجرت اللجنة الطبية التنفيذية بالجبل الأخضر اليوم الأربعاء، مسحًا شاملا وسحب عينات pcr لكافة نزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمنطقة مسه.

وبحسب مكتب الإعلام اللجنة؛ فقد أجرى فريق المختبرات الطبية باللجنة الطبية التنفيذية الجبل الأخضر، المسح الشامل بحضور رئيس اللجنة الأستاذ عبد الرحيم مازق، وأعضاء هيئة صندوق التضامن الاجتماعي.

وأوضح المكتب الإعلام أنه في وقت سابق؛ تم أخذ عينات عشوائية لبعض نزلاء الدار والتي أظهرت البعض منها إيجابية، مما دعا إلى إجراء مسحًا شاملا وإغلاق الدار، لمنع الدخول والخروج وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للنزلاء والعاملين وتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الطارئة. (وال- مسه) ف م / ر ت

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