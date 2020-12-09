صرمان تسجل إصابتين جديدتين بكورونا وتماثل 11 حالة للشفاء

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتماثل 11 حالة للشفاء.

وقالت لجنة الأزمة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان استلم من المختبر المرجعي طرابلس نتائج 62 عينة، منها حالتين إصابة بفيروس كوورنا.

وتابع البيان أن الحالتين الإيجابتين، حالة واحدة من عطاف والأخري من مخلوف، مبينا أن الـ 11 حالة شفاء منها حالة واحدة من صرمان المدينة و حالة واحدة من زكري و3 حالات من عطاف و 4 حالات من صرمان الجنوبي وحالتين من أبي الريش .

وأوضح البيان أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا ببلدية صرمان بلغ 883 حالة والحالات النشطة بلغت 221 حالة والوفيات بلغت 51 حالة وتماثل 611 حالة للشفاء.

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