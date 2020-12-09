مواجهة المعتدين على الأراضي الزراعية..مسار جديد للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى

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بحثت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى اليوم الأربعاء مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، إطلاق مسار جديد للغرفة بعد نقل الحكومة الليبية تبعية جهاز الشرطة الزراعية إلى وزارة الداخلية.

وذكر مكتب الإعلام في وزارة الداخلة أن مسار الغرفة الجديد يهدف للعمل على مواجهة المعتدين على الأراضي الزراعية والمتنفسات العامة في بنغازي ومناطق سيطرة الحكومة الليبية من خلال وزارة الداخلية.

وأضاف مكتب الإعلام أن المسار يستهدف من عمل على نزع الصبغة الزراعية عن الأراضي الخاصة بهذا النشاط بالمخالفة للقوانين واللوائح السارية، وتحويلها لمخططات سكنية أو مفحومات، بما يضر بالمصلحة العامة.

يشار إلى أن المساحات الخضراء والأراضي الزراعية والغابات في ليبيا تشهد السنوات الأخيرة أعمال اعتداء وتجريف واسعة ساهمت في تقليص الغطاء النباتي والإضرار بكثير من النباتات والأشجار.