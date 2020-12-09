أوباري.. حملة تشجير احتفاء باليوم العالمي للتطوع

شهد مبنى الضمان الاجتماعي في مدينة أوباري انطلاق حملة تشجير بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

أطلق متطوعو الهلال الأحمر في المدينة هذه الحملة تحت شعار “دمتم للعطاء ودام عطاؤكم” في مبادرة عملية للاحتفاء باليوم العالمي للتطوع.

وهدفت الحملة لتشجير فناء مبنى الضمان الاجتماعي في المدينة والذي حظي مؤخرا بصيانة عاجلة لجميع مرافقه، أملا في عودة موظفوه للعمل من جديد، بعد طول انقطاع، فيما أكد القائمون عليها أن الحملة إن لقيت الحملة تشجيعا ستمتد إلى أماكن أخرى في المدينة.

ويسعى المتطوعون من منتسبات ومنتسبي الهلال الأحمر عبر هذه الحملة إلى نشر ثقافة التطوع ليكون غرس هذه الشجيرات مبادرة أولى نحو حملات أوسع لنشر الغطاء النباتي داخل أوباري.

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