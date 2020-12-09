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أوباري.. حملة تشجير احتفاء باليوم العالمي للتطوع

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مبنى الضمان الاجتماعي في مدينة أوباري انطلاق حملة تشجير بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

أطلق متطوعو الهلال الأحمر في المدينة هذه الحملة تحت شعار “دمتم للعطاء ودام عطاؤكم” في مبادرة عملية للاحتفاء باليوم العالمي للتطوع.

وهدفت الحملة لتشجير فناء مبنى الضمان الاجتماعي في المدينة والذي حظي مؤخرا بصيانة عاجلة لجميع مرافقه، أملا في عودة موظفوه للعمل من جديد، بعد طول انقطاع، فيما أكد القائمون عليها أن الحملة إن لقيت الحملة تشجيعا ستمتد إلى أماكن أخرى في المدينة.

ويسعى المتطوعون من منتسبات ومنتسبي الهلال الأحمر عبر هذه الحملة إلى نشر ثقافة التطوع ليكون غرس هذه الشجيرات مبادرة أولى نحو حملات أوسع لنشر الغطاء النباتي داخل أوباري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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