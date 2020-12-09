محللون يوضحون جذور الخلاف التركي الأوروبي والاتهامات لأنقرة باحتضان الإرهاب

رصد محللون ومراقبون جذور الخلاف التركي اليوناني وما ترتب عليه من توترات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السوري أكثم سليمان إن الخلاف التركي اليوناني قديم ومتعلق بقضية قبرص وبتجارب تاريخية مريرة.

وأضاف سليمان في تصريح إعلامي أن رئيس الوزراء اليوناني تحدث عن وجود مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى منطقة ناغورني قره باخ، وقبل ذلك كان هناك حديث أوروبي حول وجود مثل هؤلاء في ليبيا، وأيضا في سوريا، مبينا أن السبب في ذلك يعود إلى أن تركيا اليوم تشارك مع الآخرين في سرقة ثروات الدول التي يتم اختراق حدودها.

ولفت الكاتب والمحلل إلى أن من يسرق ثروات سوريا ليس الاتحاد الأوروبي وإنما سوريا التي تنهب مصانع وكنوز حلب.

من جانبه قال المحلل السياسي التركي باكير أتاجان إن الدول الأوروبية على رأسها اليونان كانت إلى جانب الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في دول الشرق الأوسط، فاليونان استقبلت جميع الأحزاب السياسية المحظورة في تركيا والتي هربت من تركيا ولا زالت موجودة في أثينا، بحسب تعبيره.

وأضاف أتاجان أن كل دول الاتحاد الأوروبي تتهم تركيا بأنها تقف إلى جانب الإرهاب، وهذه الاتهامات كلها كاذبة ولا نأخذها بعين الاعتبار، والعقوبات الأوروبية على تركيا ستكون شكلية، لأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا، مبينا أن أنقرة على استعداد لمقابلتهم عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وكذلك محاربتهم.

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