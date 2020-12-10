السيوي: إعادة فتح منظمة مخصصات أرباب الأسر بدءا من يوم الأحد المقبل

أكد مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس سالم السيوي، أن المصرف المركزي سيعيد فتح منظمة مخصصات أرباب الأسر بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح السيوي في تصريح صحفي أن المصرف المركزي سيشرع اعتبارا من الأحد المقبل بإعادة فتح منظمة مخصصات أرباب الأسر ” 50دولار” للمواطنين ممن لم يستلموا مخصصاتهم عام 2019.

وأضاف السيوي بأن عدد غير المستفيدين من مخصصات العام الماضي بلغ 300 فرد وتقدر القيمة المالية المستحقة لهم 150 مليون دولار.

وشدد السيوي على الراغبين من الاستفادة من إعادة تفعيل مخصصات أرباب الأسر لهذا العام بضرورة التقدم خلال ما تبقى من عام 2020 مشيرا إلى أن إغلاق المنظومة سيكون في الـ 31 من ديسمبر الجاري.

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